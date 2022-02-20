Парсинг данных flashscore по API

Требуется парсить данные flashscore по API на сайт, который написан на YII2. В данный момент нужны только данные по видам спорта футбол и хоккей. В дальнейшем другие виды спорта. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Важно знать правила футбола и хоккея, так будет проще работать и Вы сами сможете увидеть все ошибки, которые сейчас есть на сайте, будем понимать друг друга с полуслова. Требуются следующие данные (прошедшие матчи, текущие матчи live, будущие матчи, события матчей, составы, статистика). Все остальное обсуждается. Лимит для API есть - 10 запросов в секунду, все остальное безлимитное.