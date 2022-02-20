Парсер котировок с бирж

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок707 просмотров
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Нужен парсер курсов на криптовалюту с различных бирж.

Данные получать, используя API бирж

2 года назад
guest_16453714981791
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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