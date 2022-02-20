Устранить проблему переадресации по клику на рекламные сайты

Привет.

Появилась проблема, что новый пользователь(у которого нет куки моего сайта), зашедший на сайт, при клике на любом месте моего сайта переадресовывается на рекламные сайты, после закрытия рекламной вкладки страницей можно пользоваться как ни в чем не бывало.