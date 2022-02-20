Разработчик wordpress

Необходимо реализовать на базе ВП личный кабинет с регистрацией и платной подпиской (подключение внешнего эквайринга). Возможно использование готовых - как платных так и бесплатных решений по ЛК для ВП с доработкой под наши задачи.

Обязательна идеальная моб. верстка тк потом будет использовано в прил. вебвью.

От нас подробное ТЗ.