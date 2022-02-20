Разработчик wordpress

Хотелось бы увидеть бота(telegram) , по подбору вакансий Сделать закрытый сайт по паролю где будут храниться резюме А через бота будут подаваться заявки на вакансии и отбираться по критериям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать на базе ВП личный кабинет с регистрацией и платной подпиской (подключение внешнего эквайринга). Возможно использование готовых - как платных так и бесплатных решений по ЛК для ВП с доработкой под наши задачи.
Обязательна идеальная моб. верстка тк потом будет использовано в прил. вебвью.
От нас подробное ТЗ.
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