Добрый день

нужно помочь разобраться с кодом js

есть строка, полученная кодом

[code]let encodedTx = btoa(String.fromCharCode.apply(null, arr[1].encode()));[/code]нужен обратный аналог на php, либо просто пояснить логику

btoa аналог base64_encode

вот нужно при помощи base64_decode на php раскодировать строку и получить верную строку, сейчас в итоге получаем https://c2n.me/4eZS7lE

в том числе и обратными функциями через js