Хотелось бы увидеть бота(telegram) , по подбору вакансий Сделать закрытый сайт по паролю где будут храниться резюме А через бота будут подаваться заявки на вакансии и отбираться по критериям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
нужно помочь разобраться с кодом js
есть строка, полученная кодом
[code]let encodedTx = btoa(String.fromCharCode.apply(null, arr[1].encode()));[/code]нужен обратный аналог на php, либо просто пояснить логику
btoa аналог base64_encode
вот нужно при помощи base64_decode на php раскодировать строку и получить верную строку, сейчас в итоге получаем https://c2n.me/4eZS7lE
в том числе и обратными функциями через js
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