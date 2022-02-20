Сделать каталог на сайте

Требуется исполнитель для задачи на платформе DocPart .

Нужно поработать с каталогом.

ТЗ вышлю тому, кто укажет в самом начале укажет Я НЕ БОТ.

Оставляйте отклики и телеграм по возможности для оперативной связи.

Бюджет и сроки обсуждаются в процессе.