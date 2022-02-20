Доработка сайта на PHP, Laravel, Vue.js

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки558 просмотров
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Требуется перенести сайт на новую CMS.

В заявке указывайте стоимость часа работы и портфолио реализованных проектов.

Преимуществом будет наличие статуса самозанятого лица.

Студии просьба не беспокоить.

PHPLaravel
2 года назад
Romanjem
Роман 
48 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад