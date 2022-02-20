Приветствую! Есть сайт на джумле 3.10.5, которому надо сделать ребрендинг: 1. установить joomshopping настроив полноценный интернет магазин (характеристики, корзина, сопутствующие товары и т.д.) 2. установить шаблон сайта адаптивный к мобильной версии (ваши предложения, уникальность не нужна) 3. сделать настройки для ...
Доработка WP Woocommerce, или реализация на др. системе заказ обедов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказ комплексных обедов на базе CMS Wordpress или др.
Вот прототип https://app.moqups.com/riTG24xL6uIYD6ZGTVWVDDbxmOrxL8PE/view/page/ad64222d5
Вот видел нечто похожее https://producttable.barn2.com/online-restaurant-ordering-system/ , но там каждое блюдо отдельно считается.
Необходима доработка плагина Woocommerce, либо реализация на другой системе:
1. В заказе и в корзине товары должны разделяться по блокам, это виды блюд:
Салаты
Первые блюда
Вторые блюда
Напитки
Хлеб
2. Если клиент добавил в корзину любое одно блюдо из этих 5 блоков, то у него в корзине сумма к оплате 1200 тенге и доставка указана Yandex.
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При этом добавление один раз из каждого блока блюда, не увеличивает стоимость оплаты.
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Но стоит только клиенту добавить второй раз из любого блока товар, то стоимость становится уже 2400. Даже если он 2 раза добавил всего лишь хлеб
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В том блоке, где в корзину добавлено больше всего блюд и есть цифра, которая умножается на 1200 и это и есть итоговая цена.
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Когда в каком то блоке количество блюд выбирается более 5ти, то в доставке пишется “Доставка бесплатно” в рамках города Алматы.
3. При добавлении в корзину какого-либо продукта, справа вверху всплывает уведомление о добавлении продукта в корзину. А в шапке сайта, где корзина появляется надпись “Количество комплексов на такую то сумму”
4. Вверху есть табы. Всего будет 7 разных наборов блюд на 7 дней. Каждый день через админку можно будет добавлять новый набор и день и выводить его в таб.
5. В блоке “Вторые блюда” будет возможность у блюда выбрать гарнир.
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