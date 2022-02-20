Доработка WP Woocommerce, или реализация на др. системе заказ обедов

Заказ комплексных обедов на базе CMS Wordpress или др.

Вот прототип https://app.moqups.com/riTG24xL6uIYD6ZGTVWVDDbxmOrxL8PE/view/page/ad64222d5

Вот видел нечто похожее https://producttable.barn2.com/online-restaurant-ordering-system/ , но там каждое блюдо отдельно считается.

Необходима доработка плагина Woocommerce, либо реализация на другой системе:

1. В заказе и в корзине товары должны разделяться по блокам, это виды блюд:

Салаты

Первые блюда

Вторые блюда

Напитки

Хлеб

2. Если клиент добавил в корзину любое одно блюдо из этих 5 блоков, то у него в корзине сумма к оплате 1200 тенге и доставка указана Yandex.

-

При этом добавление один раз из каждого блока блюда, не увеличивает стоимость оплаты.

-

Но стоит только клиенту добавить второй раз из любого блока товар, то стоимость становится уже 2400. Даже если он 2 раза добавил всего лишь хлеб

-

В том блоке, где в корзину добавлено больше всего блюд и есть цифра, которая умножается на 1200 и это и есть итоговая цена.

-

Когда в каком то блоке количество блюд выбирается более 5ти, то в доставке пишется “Доставка бесплатно” в рамках города Алматы.

3. При добавлении в корзину какого-либо продукта, справа вверху всплывает уведомление о добавлении продукта в корзину. А в шапке сайта, где корзина появляется надпись “Количество комплексов на такую то сумму”

4. Вверху есть табы. Всего будет 7 разных наборов блюд на 7 дней. Каждый день через админку можно будет добавлять новый набор и день и выводить его в таб.

5. В блоке “Вторые блюда” будет возможность у блюда выбрать гарнир.