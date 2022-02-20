Нужно написать Парсер цен

Добрый день. Необходимо написать парсер цен с разных плащадокВот требования. Самое главное обойти защиту площадокПарсер цен с торговых площадок : Прайс.ру , Яндекс маркет, сбермегамаркет. на данных площадках присутствует защита, поэтому парсить нужно будет через прокси, имитируя живого пользователя, полученные цены по каждому товару со всех площадок хранить в базе masql, полученные данные в базе обрабатываются по формуле относительно закупочной цены и вычисляется продажная цена, так же есть возможность в ручную исправить продажную цену, на экспорте выводит в файл код товара, название, цена.