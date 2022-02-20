Поправить сайт на PHP

[url=https://sd1.su/tz/sd-company/gen-lang/translator/index.html]Ссылка на подробное техническое задание[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется посмотреть где в коде ошибка, сайт не открывается
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