Сайт на 1С-Битрикс. Страница с фильтром http://uk-lubgorod.ru/rating/company/2/reports.php Есть инфоблок с отчетами, элементы которого связаны с элементом другого инфоблока "Дома" (выбор элемента в админке). Нужно, чтобы на указанной странице корректно фильтровались отчеты по ...
Поправить скрипт парсера
Требуется исправить скрипт парсера объявлений дром, видимо на сайте изменилась верстка. Скрипт во вложенном архиве.
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