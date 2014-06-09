Защита двух сайтов от взлома

Два сайта zdorovsreda.ru и ori-kotlas.ru или взломали, или пытаются взломать, нужно устранить причины и следствия атак. Мне кажется судя по логам бот пытается подобрать пароли. А может и ещё что не в порядке. Проверить скрипты. Установить защиту. Яндекс пишет, что на сайтах вредоносный код, но Касперский ни на одном компьютере его не находит. Проверяли на 3х, из разных браузеров.