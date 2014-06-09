Сайт с которым работаем дам в личку Есть интернет магазин Джумла 1.5.22 + Виртуалмарт 1.1.4 Нужно произвести миграцию с сохранением всех данных и правильной вёрстки Нужно перейти на стабильную ...
Защита двух сайтов от взлома
Два сайта zdorovsreda.ru и ori-kotlas.ru или взломали, или пытаются взломать, нужно устранить причины и следствия атак. Мне кажется судя по логам бот пытается подобрать пароли. А может и ещё что не в порядке. Проверить скрипты. Установить защиту. Яндекс пишет, что на сайтах вредоносный код, но Касперский ни на одном компьютере его не находит. Проверяли на 3х, из разных браузеров.
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