Защита двух сайтов от взлома

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок161 просмотр

Два сайта zdorovsreda.ru и ori-kotlas.ru или взломали, или пытаются взломать, нужно устранить причины и следствия атак. Мне кажется судя по логам бот пытается подобрать пароли. А может и ещё что не в порядке. Проверить скрипты. Установить защиту. Яндекс пишет, что на сайтах вредоносный код, но Касперский ни на одном компьютере его не находит. Проверяли на 3х, из разных браузеров.

12 лет назад
Nenatv
55 лет
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

arengin
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Работа по чистке сайтов от вирусов сделана быстро и отлично! Александр очень вежливо обслуживает, дает свои советы по оптимизации процессов. Приятно было сотрудничать! Молодец!
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

arengin
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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