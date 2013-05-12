Перенос Джумла с 1.5.22 на 2.5.9

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Завершен2 заявки143 просмотра

Сайт с которым работаем дам в личку

Есть интернет магазин Джумла 1.5.22 + Виртуалмарт 1.1.4

Нужно произвести миграцию с сохранением всех данных и правильной вёрстки

Нужно перейти на стабильную Джумла 2.5.9+Виртуалмарт 2.0.18a (рус)

Вот перечень компонентов которые также нужно мигрировать с сохранением всех данных:

CK Forms

JCE

JComments (построены отзывы к товарам на виртуалмарте)

Phoca Gallery

VM YML Export (экспорт товаров в Яндекс маркет)

Xmap

Дополнение1:

Сейчас виртуалмарт имеет 2 главных хака

1) упрощёное оформление заказа с сохранением в админке вирта всех заказов

2) Особый вид галереи в карточке товаров (приведена почти к такому виду как сейчас на виртуемарте 2)

НУЖНО: на новом вирте сделать хак №1. Чтоб было такое же упрощёное оформление заказов

Второй хак не обязателен просто нужно нормально настроить на втором вирте галерею фото к товарам как сейчас (чтобы малые эскизы фото товаров нормально ресайзились. Можно чтоб не все были сразу а как тут например с прокруткой shtatnic.com.ua/index.php... )

Дополнение 2:

Нужно нормально настроить ЧПУ у нового вирта. Чтоб был 301 редирект со всех адресов товаров старого вирта к новому виду. Так как сейчас нет ЧПУ у вирта, а в новом вирте есть нормальное ЧПУ. Задача 301 редирект

Также очень важный 1 момент. Сейчас магазин раскручен по запросам типа магнитола на ауди, магнитола на бмв и т.п. такие станицы имеют вид сайт.ru/index.php/audi, сайт.ru/index.php/bmw и т.п.

Нужно предусмотреть назначить для выборке фильтра если человек будет фильтровать только по марке авто такие статические страницы – ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СЕО ЭФФЕКТ закупленных ссылок

Если что исходник дизайна в псд есть. Ну это если придётся кое что переверстать под новую структуру Вирта. Просто в вирте2 тех описание товара и отзывы разделяются табами вроде на аяксе тоже. Былобы не плохо так сделать. Типа 3 таба (описание, тех паратметры, отзывы). Если каких то из данных нет то таб не высвечивается. Но это не категорическое дополнение. Можно разделить всё на 2 таба для упрощения. 1 таб – описание (тут будет весь текст как сейчас в магазине) 2 таб – отзывы

Вот как тут http://shtatnic.com.ua/index.php/kia/shtatnaya-magnitola-kia-sorento-new-winca-c224-detail

карточка товара должна иметь такой вид

, а сам общий каталог товаров такой вид

http://www.autolines.ru/catalog/cat134.html

На счёт сроков по проекту – то оглашайте свои но поскольку меня прошлый исполнитель очень подвёл то чем быстрее сможете сделать тем лучше (но главное чтоб не пострадало качество)

Вобщем вроде всё) А ещё повторюсь – Важно сохранить все данные которые есть на сайте сейчас. И сделать максимально правильно в плане СЕО

HTMLJoomla
12 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

AmigoRzn
Роман 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Роману за сотрудничество)
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

AmigoRzn
Роман 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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