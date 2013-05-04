Требуется PHP программист для реализации проекта - сайта базы данных по предприятиям определенной направленности. Работа с php, платформа реализации на выбор исполнителя. Реализация в несколько модулей. В каждом модуле задачи. Координация в скайпе + redmine. ...
Привести в порядок выбор методов оплаты в корзине
Сайт на Yii.
1)Нужно переписать выбор методов оплаты таким образом, чтобы переход на любой из двух платежных агрегаторов происходил без использования javascript.
2)Привести к красивому виду страницу выбора способа оплаты (с иконками и категориями способов оплаты).
В случае успешного выполнения этого задания возможно долгосрочное сотрудничество.
Подробности в личку.
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