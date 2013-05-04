Сайт на Yii. 1)Нужно переписать выбор методов оплаты таким образом, чтобы переход на любой из двух платежных агрегаторов происходил без использования javascript. 2)Привести к красивому виду страницу выбора способа оплаты (с иконками и ...
Требуется создать систему для МЛМ-проекта.
В функции Многоуровневого Сетевого Маркетинга входит:
1. Регистрация по рефиральной системе;
2. Внутренний электронный кошелек системы принимающий и автоматически рассылающий деньги со всех и на все другие сторонние эл кошельки (webmoney, яндекс деньги, банки и т.д.)
3. Интернет-магазин, в который будут добавлятся товары из разных партнерских программ, особенность, у каждого товара будет своя система оплаты (свой вид эл. кошелька), по этому внутренний кошелек должен делать как в пункте 2.
Так же нужно создать электронный кошелек, который по различным формулам будет автоматически делать переводы на другие эл. кошельки.
Личным сообщением или комментарием под текстом проекта ответить на вопросы:
Как будет осуществляться ввод и вывод денежных средств?
Кто обеспечивает защиту хранения денежных средств?
Где хранятся денежные средства?
Как будет осуществлятся интеграция с другими эл. кошельками?
Возможно ли сделать автоматическую раздачу денежных средств на другие виды эл. кошельков, как Веб-мани, Яндекс-деньги, Киви-кошелек, Ок-Пэй, Банки?
Какова стоимость и время создания 1, 2 и 3 пунктов?
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