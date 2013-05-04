Требуется создать систему для МЛМ-проекта.

В функции Многоуровневого Сетевого Маркетинга входит:

1. Регистрация по рефиральной системе;

2. Внутренний электронный кошелек системы принимающий и автоматически рассылающий деньги со всех и на все другие сторонние эл кошельки (webmoney, яндекс деньги, банки и т.д.)

3. Интернет-магазин, в который будут добавлятся товары из разных партнерских программ, особенность, у каждого товара будет своя система оплаты (свой вид эл. кошелька), по этому внутренний кошелек должен делать как в пункте 2.

Так же нужно создать электронный кошелек, который по различным формулам будет автоматически делать переводы на другие эл. кошельки.

Личным сообщением или комментарием под текстом проекта ответить на вопросы:

Как будет осуществляться ввод и вывод денежных средств?

Кто обеспечивает защиту хранения денежных средств?

Где хранятся денежные средства?

Как будет осуществлятся интеграция с другими эл. кошельками?

Возможно ли сделать автоматическую раздачу денежных средств на другие виды эл. кошельков, как Веб-мани, Яндекс-деньги, Киви-кошелек, Ок-Пэй, Банки?

Какова стоимость и время создания 1, 2 и 3 пунктов?