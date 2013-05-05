Здравствуйте.

1-Парсер нужен для киносайта! На дле платформе!!

2-Нужна база с фильмами! Нужно парсить - Название фильма, жанр, год, перевод (озвучка), качество фильма, url адрес картинки, описание и url адрес видео!

3-Парсер должен обновлять, то есть если на сайте жертвы есть новый материал то его можно было бы спарсеть. Эта функция должна быть по требованию (не автономная) ВКЛ/ВЫКЛ!

4-На саите жертвы могут быть фильмы без самого видео. Нужно брать только хороший материал, чтобы было все, картинка, видео, описание...!

5-Парсер должен иметь интерфейс в админ панели!

6-Желательно, если конечно это возможно, оповещение при удаление какой либо информации из фильма.

Сразу интересует примерная цена.