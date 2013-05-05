Два сайта zdorovsreda.ru и ori-kotlas.ru или взломали, или пытаются взломать, нужно устранить причины и следствия атак. Мне кажется судя по логам бот пытается подобрать пароли. А может и ещё что не в порядке. ...
Задача для специалиста по UMI
Необходимо быстро и как то автоматически снизить все цены в интернет-магазине на 3%.
Заявки фрилансеров
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