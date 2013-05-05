Доделать сайт. Сделать некоторые доработки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок141 просмотр

Нужно доделать сайт. Почтовик. Залил на тест хост. 268323.probnii.web.hosting-test.net Нужно изменить форум. Пример предоставлю. Вставить некоторые игры. Написать их. Доработать админку. Скайп vklad-garant

12 лет назад
akhmetOFF
Эдуард 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Небольшой калькулятор с html форм (JS)

    Здравствуйте. Есть страничка с радиобоксами, чекбоксами и селектами. Каждый с элементов имеет свое значение. Необходимо реализовать скрипт, который бы ловил изменения данных полей и на лету обновлял ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер

    Здравствуйте. 1-Парсер нужен для киносайта! На дле платформе!! 2-Нужна база с фильмами! Нужно парсить - Название фильма, жанр, год, перевод (озвучка), качество фильма, url адрес картинки, описание и url адрес видео! 3-Парсер ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Защита двух сайтов от взлома

    Два сайта zdorovsreda.ru и ori-kotlas.ru или взломали, или пытаются взломать, нужно устранить причины и следствия атак. Мне кажется судя по логам бот пытается подобрать пароли. А может и ещё что не в порядке. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перенос Джумла с 1.5.22 на 2.5.9

    Сайт с которым работаем дам в личку Есть интернет магазин Джумла 1.5.22 + Виртуалмарт 1.1.4 Нужно произвести миграцию с сохранением всех данных и правильной вёрстки Нужно перейти на стабильную ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Хук для IPB 3.4.4

    Нужен хук или плагин HIDE(хайд, скрытый текст) По репутации, по количеству сообщений и возможно по благодарностям. Что бы можно было выставить все сразу или одно требование.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется создать систему для МЛМ-проекта.

    В функции Многоуровневого Сетевого Маркетинга входит: 1. Регистрация по рефиральной системе; 2. Внутренний электронный кошелек системы принимающий и автоматически рассылающий деньги со всех и на все другие сторонние эл кошельки (webmoney, яндекс деньги, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Привести в порядок выбор методов оплаты в корзине

    $100

    Сайт на Yii. 1)Нужно переписать выбор методов оплаты таким образом, чтобы переход на любой из двух платежных агрегаторов происходил без использования javascript. 2)Привести к красивому виду страницу выбора способа оплаты (с иконками и ...

    JavaScriptYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад