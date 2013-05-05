Небольшой калькулятор с html форм (JS)

Здравствуйте.

Есть страничка с радиобоксами, чекбоксами и селектами.

Каждый с элементов имеет свое значение.

Необходимо реализовать скрипт, который бы ловил изменения данных полей и на лету обновлял бы поле "Результат".

По сути - это простейший калькулятор.

Прилагаю скрины, с который все должно быть ясно.

!!Верстка всех элементов готова. Необходимо лишь написать и интегрировать скрипт.

Единственный нюанс (на скринах это видно) - при выборе некоторых значений, соседние должны стать неактивные (можно через присвиавание "disabled")

Скрины:

http://easycaptures.com/fs/uploaded/624/2273768959.jpg - начальное состояние

http://easycaptures.com/fs/uploaded/624/2460590118.jpg - при выбранных значениях - соседние стают неактивными.

Собственно результат записывается в нижние блоки.

2 предпоследних чекбокса влияют на поле "разово"

все остальные значения - поле "в месяц"

Реализовать нужно сегодня, пишите стоимость.

Прошу учитывать, что работы для знающих - не очень много.

Спасибо.