Доброе время суток, помогите настроить и добавить описание/текст в Nivo slider, что бы он отображался как на http://demo.lpd-themes.com/?theme=456shop в версии Front version 1. WordPress ...
Небольшой калькулятор с html форм (JS)
Здравствуйте.
Есть страничка с радиобоксами, чекбоксами и селектами.
Каждый с элементов имеет свое значение.
Необходимо реализовать скрипт, который бы ловил изменения данных полей и на лету обновлял бы поле "Результат".
По сути - это простейший калькулятор.
Прилагаю скрины, с который все должно быть ясно.
!!Верстка всех элементов готова. Необходимо лишь написать и интегрировать скрипт.
Единственный нюанс (на скринах это видно) - при выборе некоторых значений, соседние должны стать неактивные (можно через присвиавание "disabled")
Скрины:
http://easycaptures.com/fs/uploaded/624/2273768959.jpg - начальное состояние
http://easycaptures.com/fs/uploaded/624/2460590118.jpg - при выбранных значениях - соседние стают неактивными.
Собственно результат записывается в нижние блоки.
2 предпоследних чекбокса влияют на поле "разово"
все остальные значения - поле "в месяц"
Реализовать нужно сегодня, пишите стоимость.
Прошу учитывать, что работы для знающих - не очень много.
Спасибо.
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