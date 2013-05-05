Настроить nivos-slider на WP

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Доброе время суток,

помогите настроить и добавить описание/текст в Nivo slider, что бы он отображался как на http://demo.lpd-themes.com/?theme=456shop в версии Front version 1.

WordPress

спасибо

WordPress
12 лет назад
A_Olin
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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