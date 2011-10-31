Требуется написать скрипт интернет-магазина

Интернет-магазин шин и дисков.

Что требуется:

1. Удобная и простая админка, без супер наворотов.

2. Добавление новостей, статей, тест-драйвов и т.д. Удобное редактирование материала как в ДЛЕ, но чуть-чуть облегченный вариант. Добавление категорий(новости и т.д.).

3. Раздел "Шины" и Раздел "Диски" должны заполнятся с экселевского файла. Я захожу в админку, выбираю раздел, к примеру, Шины, нажимаю загрузить прайс, система читаем файл, создает разделы, добавляет все параметры и цены с файла, если там есть такая позиция, смотрит что изменилось и изменяет, если в какой-то позиции цена в прайсе указана "0", ставит - нет в наличии... Старые позиции, которых нету в прайсе не удаляет, а ставит "нет в наличии".

4. Описание и картинки к позициям я должен ставить отдельно в админке. Так же описание бренда, к примеру, Nokian.

5. Должна быть удобная корзина.

6. Очень легкая адаптация шаблона(дизайна).

В прикрепленных файлах пример прайсов по шинам и дискам.

Желательно программист из Киева, что бы я мог подъехать, пообщаться, заплатить наличными. При возникновении каких-то багов не искать его, а просто позвонить и решить проблему в кратчайшие сроки. Так же, если что-то нужно будет добавить по функционалу за отдельную плату, он смог это сделать...