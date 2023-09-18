Зробити АPI інтеграцію сайту з CRM

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки82 просмотра
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Потрібна АPI інтеграція для форми сайту (щоб ліди падали до Trackbox https://mp.marolympcorp.com) Сайт знаходиться на власному хості. Всю інформацію для інтеграції дам в ЛС
Пріорітет - швидкість і конфіденціальність

3 месяца назад
regina2023
Регина 
32 годаИспания
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад