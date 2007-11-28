Дизайн продукции для ТД Эксклюзив

$250
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Необходима разработка дизайна в сжатые сроки следующей продукции:

1. Евро-буклет

2. Буклет (около 20 листов) А4

3. Презентационная папка (по готовому клише) А4, 4+0

4. Логотип

Интересуют условия работы, сроки, стоимость.

Компания ТД Эксклюзив основа недавно, первичная информация о фирме www.tdexclusive.ru

Основные сферы деятельности - изготовление эксклюзивных сувениров, подарков, интерьерных, экстерьерных, ландшафтных изделий из металла и натуральных камней.

16 лет назад
td-exclusive
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад