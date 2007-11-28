Дизайн продукции для ТД Эксклюзив

Требуется макет подарочного сертификата. Нужен креативный дизайнер с опытом работы. От кандидатов хотелось бы получить НЕ В ЛИЧКУ следующую информацию: 1. ФИО 2. Примеры созданных подарочных сертификатов. 3. Номер аськи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка дизайна в сжатые сроки следующей продукции:
1. Евро-буклет
2. Буклет (около 20 листов) А4
3. Презентационная папка (по готовому клише) А4, 4+0
4. Логотип
Интересуют условия работы, сроки, стоимость.
Компания ТД Эксклюзив основа недавно, первичная информация о фирме www.tdexclusive.ru
Основные сферы деятельности - изготовление эксклюзивных сувениров, подарков, интерьерных, экстерьерных, ландшафтных изделий из металла и натуральных камней.
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