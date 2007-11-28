Есть информационные макеты ресторана 2-х видов. Нужно на их основе сделать рекламный макет в журнал по их требованиям. Одна полоса правая в основной журнал и 2 полосы разворотом в приложение. Размер одной полосы 144х144мм, CMYK, 300 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется макет подарочного сертификата.
Нужен креативный дизайнер с опытом работы.
От кандидатов хотелось бы получить НЕ В ЛИЧКУ следующую информацию:
1. ФИО
2. Примеры созданных подарочных сертификатов.
3. Номер аськи
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