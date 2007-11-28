Макет для рекламы ресторана в журнал (переделать)

$100
Верстка полиграфииЗакрыт11 заявок262 просмотра
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Есть информационные макеты ресторана 2-х видов. Нужно на их основе сделать рекламный макет

в журнал по их требованиям. Одна полоса правая в основной журнал и 2 полосы разворотом в приложение.

Размер одной полосы 144х144мм, CMYK, 300 dpi, если в Кореле, то шрифты в кривых.

Если в Фотошоре, то расширение psd, в слоях. Исходный макет в Корела. Срок исполнения до поенедельника 10.12.

Жду Ваших предложений. Рахмер исходников по 12 Мб.

16 лет назад
Toropov-Alex
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
AntKi
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$80
1 день
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