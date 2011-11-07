Дизайн/Верстка рабочей тетради для типографии

Есть рабочая тетрадь, набранная в ворде (всего 84 листа), в процентном соотношении:

- 30% разлинованные листы, для заполнения

- 30% листов в текстом по теме

- 40% текста с примерами и образцами документов.

Графики, блок схем, таблиц - мало, по одной две штуки на всю тетрадь.

Для тетради требуется разработать:

- дизайн обложки;

- дизайн рабочего, разлинованного, листа для записей;

- дизайн листа с текстом;

- дизайн листа с примерами (договоров, справок, образцов и т.п.).

Форматы: Листы с печатью на обеих сторонах, с учетом размеров для крепления листов в папку с кольцевым механизмом.

После чего сверстать текст по шаблонам.

Предоставлю все логотипы, символику, название шрифтов и т.п.

На выходе необходимо иметь:

- исходники сверстанной тетради, для возможности исправить текст, в формате программы, которой версталось.

- PDF, либо любой другой формат, готовый для сдачи в типографию.

От исполнителя, ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- конкретный порядок цен и порядок оплаты;

- примерные сроки.

На все вопросы отвечу.