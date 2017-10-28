Дизайнер для создания макета брошюры

Требуется человек со знанием полиграфического дизайна, умением подобрать и внедрить стоковые изображения (после подбора сами изображения можем

предоставить, shutterstock) и умением создавать инфографику. В брифе

будет полностью предоставлен текст и предоставлена часть изображений +

описание инфографики, которую необходимо будет внедрить и общие идеи для

изображений, которые будут это сопровождать.

Брошюра будет состоять из 12 полос, формат: А5 (А4 в развороте)

Работать нужно начать сегодня либо завтра.