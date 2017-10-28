Вот макет - https://yadi.sk/d/we8eNQH73PAtKU нужно под 12 сотрудников (12 версий). Кто может недорого?
Дизайнер для создания макета брошюры
Требуется человек со знанием полиграфического дизайна, умением подобрать и внедрить стоковые изображения (после подбора сами изображения можем
предоставить, shutterstock) и умением создавать инфографику. В брифе
будет полностью предоставлен текст и предоставлена часть изображений +
описание инфографики, которую необходимо будет внедрить и общие идеи для
изображений, которые будут это сопровождать.
Брошюра будет состоять из 12 полос, формат: А5 (А4 в развороте)
Работать нужно начать сегодня либо завтра.
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