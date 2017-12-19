Нужен человек на верстку электронного журанала по медицинской тематике. Объем 50 страниц. Выходит 1 раз в 3-4 месяца. Требуется человек с опытом работы от 2 лет.
Плакат для детсада
нужно сделать плакат для детского сада
Вертикальный макет размер 56х128 (ш х в)
Размер под кармашки – 10х15 (вертикально)
Собрать аналогичный картинке. Можно не точно такие же картинки,что-то похожее. Нижняя рекламная подпись не нужна.
Выбранный исполнитель
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