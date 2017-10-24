Верстка журнала

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Закрыт17 заявок262 просмотра

Нужен человек на верстку электронного журанала по медицинской тематике. Объем 50 страниц. Выходит 1 раз в 3-4 месяца. Требуется человек с опытом работы от 2 лет.

8 лет назад
guest_15090300658206
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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