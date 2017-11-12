Отредактивровать недрого визитки под много разных персональных данных

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен23 заявки361 просмотр

Вот макет - https://yadi.sk/d/we8eNQH73PAtKU

нужно под 12 сотрудников (12 версий).

Кто может недорого?

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$8
1 день
Все сделано хорошо, рекомендую к сотрудничеству!
Сергей отличный заказчик Понятное ТЗ, все материалы были предоставлены, оплата своевременная - рекомендую к сотрудничеству и сама буду рада продолжить работу!

Заявки фрилансеров

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад