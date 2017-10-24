Дизайн шаблона евробуклета А4 для доставки еды.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок223 просмотра

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1y9eXCGnN4y5h2i8tECi7WwRzQ0Ay4jeYWRG7CfdgMvY/edit?usp=sharing

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8 лет назад
Rniak
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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