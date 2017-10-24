Дизайн Поздравления ко Дню энергетика 2017

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок185 просмотров

Необходимо разработать макет Поздравления для рассылки партнерам в Word с возможностью персонализации, должны быть редактируемые поля кому

адресовано Поздравление. Формат А4, в фирменном стиле. Примеры предыдущих

Поздравлений предоставлю.

Заказ для исполнителя только из РФ.

8 лет назад
guest_15086899663471
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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