Дизайн Поздравления ко Дню энергетика 2017

Срочно, нужен человек с минимальными знаниями Adobe Illustrator, нужно исправить текст в макете, сохранить и прислать мне. Работа в основном копировать/вставить, ну и размер шрифта по необходимости подгонять. Исходный текст есть в таблице ЕхеL, его нужно ...