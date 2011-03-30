Дизайнер-фрилансер

Нужен дизайнер: -упаковка -логотип -фирменный стиль -сдизайн сайта -разроботка меню
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должностные обязанности
Создание шаблонов для фотокниг;
Требования к кандидату
Опыт работы на аутсорсе, не менее 5-ти завершенных проекта;
Быстрая и аккуратная верстка;
Знание дизайнерских программ Photoshop, iLLustrator, InDesign, Corel Draw;
Обязательно наличие портфолио с завершенными проектами;
Ответственность;
Честность;
Исполнительность;
Условия работы
Работа по договору;
Оплата : 10000 руб за шаблон фотокниги на все форматы;
Долгосрочное сотрудничество.
Обязательно прохождение собеседования в офисе компании в Москве.
Подробную информацию про компанию можно посмотреть на сайте www.netprint.ru
Присылайте свои резюме и портфолио на адрес [email protected] или звоните по тел.: 601-95-82.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется дизайнер для создания макетов свадебных фотокниг.Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Для разработки POSM и печатных рекламных материалов нужны дизайнеры. 1) С опытом разработок POSM, обязательно в 3D. 2) С хорошим портолио дизайна печатных рекламных материалов. Знание пакета Adobe обязательно.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаю к сотрудничеству дизайнеров для разработки дизайнов тетрадей. Оплата договорная. Контактная информация: Елена [email protected] 067 430 9681Верстка полиграфии36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
НУЖЕН ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР Если Вы по настоящему креативный, талантливый дизайнер, тогда Вы нам очень нужны. Требования: - Хороший вкус, умение видеть и мыслить не стереотипно, иметь оригинальные идеи. - Опыт работы от 3-х лет. - Профессиональное ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер с опытом работы в полиграфии, наружной рекламе, веб-дизайне. Просьба писать на почту [email protected]Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется дизайнер для проверки макетов 3-4ч в деньВерстка полиграфии28 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер на постоянную работу (удаленная). Разработка полиграфии: - постеры - плакаты - листовки - флаера - баннеры и др. Оплата по 100 руб. за 1 шт. (в месяц бывает от 10 шт.) Или пишите ваши финансовые ожидания.Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется дизайнер полиграфии для постоянной удаленной работы. Оплата: 1. Простой макет (визитка, макет в газету) - 150 руб. 2. Макет средней сложности (флаер, календарик, афиша) без обработки фотографий - 300 руб. Принцип работы: Вы находитесь online с 10:00 до 15:00 ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищется кандидат на место верстальщика в редакции малотиражного журнала о серьёзной музыке. Работа удалённая, но ответственная: во время вёрстки и сдачи номера на связи нужно быть постоянно. Скорость подключения к интернету должна быть высокой, поскольку макеты ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт13 лет назад