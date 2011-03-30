Дизайнер-фрилансер

Должностные обязанности

Создание шаблонов для фотокниг;

Требования к кандидату

Опыт работы на аутсорсе, не менее 5-ти завершенных проекта;

Быстрая и аккуратная верстка;

Знание дизайнерских программ Photoshop, iLLustrator, InDesign, Corel Draw;

Обязательно наличие портфолио с завершенными проектами;

Ответственность;

Честность;

Исполнительность;

Условия работы

Работа по договору;

Оплата : 10000 руб за шаблон фотокниги на все форматы;

Долгосрочное сотрудничество.

Обязательно прохождение собеседования в офисе компании в Москве.

Подробную информацию про компанию можно посмотреть на сайте www.netprint.ru

Присылайте свои резюме и портфолио на адрес [email protected] или звоните по тел.: 601-95-82.