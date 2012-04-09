Доработать набор графики

Есть тренинг, нужно под него сделать обложку для диска и для коробки ДВД, чтобы отправить в типографию и на базе этих файлов напечатали диски. Укажите ваше портфолио, и цену. Дополнительно, далее: Также требуется создание меню для запуска диска ...