Требуется верстка журнала о моде и лайфстайле, 80-100 полос.
Календарь на печать
Доброго времени.
Нужно из фото сделать рекламный посевной календарь в стиле интернет-магазина parcel.com.ua
Предназначение: для печати в топографии рекламных буклетов (примерно цельных 2 листа А4).
Выбранный исполнитель
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