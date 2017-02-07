Календарь на печать

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок197 просмотров

Доброго времени.

Нужно из фото сделать рекламный посевной календарь в стиле интернет-магазина parcel.com.ua

Предназначение: для печати в топографии рекламных буклетов (примерно цельных 2 листа А4).

8 лет назад
stamas
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kate_gaidai
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
3 дня
В очередной раз, Екатерина, доказала свой высокий профессиональный уровень.
В очередной раз хорошо сработались, отличный заказчик :) Четкая постановка задачи, постоянно на связи! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

kate_gaidai
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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