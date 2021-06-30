Отрисовка макета печати и подписи

Разработать 12 наборов слайдер-дизайна для маникюра, основываясь на анализе конкурентов. Включить 2-3 набора с учетом пожеланий. Итоговый файл формата PDF размером А4, не более 100 МБ. Возможны как векторные, так и растровые изображения. Срок выполнения - 7 дней.