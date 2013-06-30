Необходимо немного переделать этикетку. Верхняя часть остается прежней. "Модель _____ " убирается, цена ____ переносится выше (вместо "модель"). Затем ниже размещается информация, описаная в файле "информация на этикетку". Желательно оставить прежний порядок. ...
План эвакуации для детского сада - 8 шт.
Требуется отрисовать 8 планов эвакуации из помещения детского сада. Это все разные этажи. Планы не локальные, а поэтажные.
План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009
В сети Интернет масса примеров его применения, а так же образцов, и уже прорисованных обозначений.
Имеется сканированный план помещения.
Оплата исключительно электронными деньгами. Никаких предоплат.
Для прорисовски планов эвакуации есть програмный продукт «План эвакуации» (вроде актуальный релиз v. 7.0, но могу ошибаться). Программа лицензируется, есть пробный период, но без поддержки сохранения и печати. На ру-борде можно найти ломанную версию.
Внимание! Так же в сети Интернет попадается якобы кряк на данную программу, при его запуске ничего не происходит, а потом флэш-плейер просит установить обновление, если установите обновление, то поимеете проблемы с компьютером.
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.
ВНИМАНИЕ!
В специальной форме указывайте срок изготовления и стоимость, когда размещаете свое предложение.
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