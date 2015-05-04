Разработка презентации (Дизайн и верстка) Формат презентации: PDF Количество слайдов: 8 Этапы работ: - Разработка дизайна презентации на примере обложки и слайда 4 "Преимущества облачного ...
Подготовить к печати два макета
Здравствуйте!
Требуется подготовить к печати два макета в кривых. Сейчас имеются только наброски в виде картинок.
На выходе должно получится: Исходники в кореле+jpg
Соблюдаем все правила отступов и цветов.
Лого и примеры во вложении.
Срок - 4 часа.
Оплата: Сбер, вебмани, ЯД
Заявки фрилансеров
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