Здравствуйте!

Требуется подготовить к печати два макета в кривых. Сейчас имеются только наброски в виде картинок.

На выходе должно получится: Исходники в кореле+jpg

Соблюдаем все правила отступов и цветов.

Лого и примеры во вложении.

Срок - 4 часа.

Оплата: Сбер, вебмани, ЯД