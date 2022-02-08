Пригласительный и мини-буклет презентации проекта коттеджного городка

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 Евгений, добрый день 

У нас есть срочный заказ на разработку дизайна пригласительного и мини-буклета для презентации проекта!

Если у Вас есть возможность выполнить срочный заказ- я Вам составлю техническое задание

Благодарю за ответ!

2 года назад
SH_OK
37 летКазахстан
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад