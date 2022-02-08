- Есть текст - Есть фото Нужно красиво оформить в гайд в pdf и doc По цветам сориентирую, скину варианты оформления гайдов, которые мне нравятся Бюджет 400 руб не больше
Пригласительный и мини-буклет презентации проекта коттеджного городка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Евгений, добрый день
У нас есть срочный заказ на разработку дизайна пригласительного и мини-буклета для презентации проекта!
Если у Вас есть возможность выполнить срочный заказ- я Вам составлю техническое задание
Благодарю за ответ!
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