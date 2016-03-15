сделать векторный раскрой мешка в EPS, масимум 4 цвета,с указанием понтонов цветов (по примеру как в pdf, вышлю eps) дизайн должен быть примерно как на прикрепленных фото (те же цвета) но стилистикой отличатся. логотип ...
Разработать макет флаера
4+0. Одна сторона. 210*98
в стиле flat.
Срочно.
Прошу прикладывать примеры похожих по стилистике работ и цены
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