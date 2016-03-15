Разработать макет флаера

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок173 просмотра

4+0. Одна сторона. 210*98

в стиле flat.

Срочно.

Прошу прикладывать примеры похожих по стилистике работ и цены

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров