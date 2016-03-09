Необходимо изменить содержание, стилистика и формат остаются такими же.
Необходимо сверстать презентацию в Power Point
По объему около 8 слайдов.
Необходимо сделать сегодня.
Жду Ваших предложений.
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