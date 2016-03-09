Необходимо сверстать презентацию в Power Point

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки197 просмотров

По объему около 8 слайдов.

Необходимо сделать сегодня.

Жду Ваших предложений.

9 лет назад
Godzila
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров