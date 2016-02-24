Изготовление векторного шаблона для плоттерной резки

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Закрыт14 заявок187 просмотров

Нужен векторный шаблон фигуры шагающего тигра ,выполненный в полосках.голова тигра должна состоять  также из отдельных элементов.полоски из которых будет состоять тигр, должны плавно закругляться. Вид тигра-сбоку. Отчасти как на этом векторе,но лишь отчасти.фигура должна больше походить на настоящую.

9 лет назад
drobchicka
Андрей 
56 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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