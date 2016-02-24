Дизайн двухсторонней листовки А4

Необходимо сделать дизайн листовки сайта lit-era.com.

Текст в файле

Формат А4, двустороння, цветная. Цветоваягамма может быть как у сайта: https://lit-era.com/ Приоритетны фразы и слова выделены размеромшрифта или цветом.Необходимо визуально хорошо показать, что дляответов на вопросы, обозначенных на первой странице, нужно перевернуть лист. Снабдить логотипом компании.Можно снабдить текст несложными картинками, но предпочтение умеющим работать со шрифтами без необходимости арта (у нас текста на второй страницы достаточно много)

Оформляю безопасной сделкой (комиссию добавляю сверху)

Очень прошу в заявке сразу давать ссылку на одну-две листовки максимально близких к заказу. копаться в портфолио не очень хочется