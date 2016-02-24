Нужен векторный шаблон фигуры шагающего тигра ,выполненный в полосках.голова тигра должна состоять также из отдельных элементов.полоски из которых будет состоять тигр, должны плавно закругляться. Вид тигра-сбоку. Отчасти как на этом векторе,но лишь отчасти.фигура должна больше ...
Дизайн двухсторонней листовки А4
Необходимо сделать дизайн листовки сайта lit-era.com.
Текст в файле
Формат А4, двустороння, цветная. Цветоваягамма может быть как у сайта: https://lit-era.com/ Приоритетны фразы и слова выделены размеромшрифта или цветом.Необходимо визуально хорошо показать, что дляответов на вопросы, обозначенных на первой странице, нужно перевернуть лист. Снабдить логотипом компании.Можно снабдить текст несложными картинками, но предпочтение умеющим работать со шрифтами без необходимости арта (у нас текста на второй страницы достаточно много)
Оформляю безопасной сделкой (комиссию добавляю сверху)
Очень прошу в заявке сразу давать ссылку на одну-две листовки максимально близких к заказу. копаться в портфолио не очень хочется
Заявки фрилансеров
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