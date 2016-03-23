Верстка меню винной карты

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Завершен10 заявок261 просмотр

Необходимо изменить содержание, стилистика и формат остаются такими же.

9 лет назад
anna_denishik
Анна 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

an2press
Андрей 
60 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Очень рекомендую Андрея) Настоящий профессионал своего дела, выполнил работу быстро и качественно. Оперативно отвечал на все вопросы и всегда помогал советом. Спасибо большое!
Четко поставленное задание, понятные корректировки, своевременная оплата - очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

an2press
Андрей 
60 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад