Верстка презентации

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Завершен14 заявок302 просмотра

Есть презентация, 23 страницы, требуется сверстать для печати "под скрепку".

9 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$25
2 дня
Все сделано максимально профессионально и быстро. Рекомендую.
Отлично сработались, благодарю Артема за сотрудничество. Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, комфортная коммуникация по всем нюансам проекта, оперативное и хорошо отлаженное взаимодействие. Буду рада принять участие в Ваших других проектах, Артём. Безусловно, рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад