Срочно. нужно сделать буклет в формате а4 в векторе для принта.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок295 просмотров

срочно. нужно сделать буклет в формате а4 с обоих сторон в векторе для печати.

только в формате Adobe Illustrator. Corel не подойдет.

опыт работы для печати обязателен.

присылайте портфолио и примерную цену.

детали будут предоставленны в переписке.

9 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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