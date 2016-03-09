Листовка

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Закрыт24 заявки333 просмотра

Надо нарисовать листовку для полиграфии, на основе коммерческого предложения.

Цвета как на сайте - gnrg.ru

А4 формат (двусторонняя).

Срок изготовления и

Цена?

9 лет назад
Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров