Надо нарисовать листовку для полиграфии, на основе коммерческого предложения. Цвета как на сайте - gnrg.ru А4 формат (двусторонняя). Срок изготовления и Цена?
Оформить Ролл Ап 2000x1000
Оформить Ролл Ап 2000x1000 на основании имеющегося Лого.
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