Дизайн мешка eps

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Закрыт3 заявки163 просмотра

сделать векторный раскрой мешка в EPS, масимум 4 цвета,с указанием понтонов цветов (по примеру как в pdf, вышлю eps) 

дизайн должен быть примерно как на прикрепленных фото (те же цвета) но стилистикой отличатся. логотип риложил logo.jpg 

и сделать объемную модель как на 1.jpg с фоном и без. 

обязательно указывайте цену и сроки! 

оплата только после выполнения!, на яндекс деньги

9 лет назад
froider
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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