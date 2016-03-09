Дизайн мешка eps

сделать векторный раскрой мешка в EPS, масимум 4 цвета,с указанием понтонов цветов (по примеру как в pdf, вышлю eps)

дизайн должен быть примерно как на прикрепленных фото (те же цвета) но стилистикой отличатся. логотип риложил logo.jpg

и сделать объемную модель как на 1.jpg с фоном и без.

обязательно указывайте цену и сроки!

оплата только после выполнения!, на яндекс деньги