По объему около 8 слайдов. Необходимо сделать сегодня. Жду Ваших предложений.
Дизайн мешка eps
сделать векторный раскрой мешка в EPS, масимум 4 цвета,с указанием понтонов цветов (по примеру как в pdf, вышлю eps)
дизайн должен быть примерно как на прикрепленных фото (те же цвета) но стилистикой отличатся. логотип риложил logo.jpg
и сделать объемную модель как на 1.jpg с фоном и без.
обязательно указывайте цену и сроки!
оплата только после выполнения!, на яндекс деньги
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