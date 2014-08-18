дизайн-макет сайта нужно перенести в фотошоп. Каждый элемент - отдельный слой, строго попиксельно. Элементы группируются - подвал, шапка, элементы каждой страницы. Есть файл с материнским сайтом, где много общих ...
Разработка дизайна брошюры
Разработка дизайна брошюры для выставки. 4 листа А5, включая обложку. Все детали предоставлю по электронной почте.
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