Разработка дизайна брошюры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт28 заявок268 просмотров

Разработка дизайна брошюры для выставки. 4 листа А5, включая обложку. Все детали предоставлю по электронной почте.

11 лет назад
Andreycnt
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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